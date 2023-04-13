Ворог просунувся під Авдіївкою: свіжі карти боїв в Україні

Російські війська продовжують спроби продавити оборону України на сході

Російські окупанти не спиняють спроб прорватися вглиб України. Вони невпинно штурмують в Бахмуті, однією з найгарячіших точок є Мар’їнка.

За даними Інституту вивчення війни, ворог на півдні зосереджений на посиленні оборони. Генштаб повідомляє, що наступальні дії були на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбиті понад 45 атак ворога.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку окупанти наступають біля Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). За даними DeepState, тривають локальні бої.

Карта бойових дій в Луганській області

На Бахмутському напрямку важка ситуація в Бахмуті, ворог наступав північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного. В самому Бахмуті не припиняються штурми. Російське МО заявляє про захоплення трьох кварталів. Контрольна оцінка місцевості стверджує, що росіяни контролюють 76,5 % міста на 11.04.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог наступав в районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка. Найсерйозніші бої точаться в Мар’їнці. DeepState повідомляє, що на захід від Новобахмутівки російські війскові намагаються закріпитися по трасі. На цьому відтинку в 10 км на північ від Авдіївки ворог незначно просунувся та перетнув трасу Донецьк — Слов’янськ.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Ворог не припиняє обстріли і продовжує зводити оборону на півдні України. Російські війська завершили будівництво трьох рівнів оборони на території Запорізької області протяжністю близько 120 км. На думку ISW, продовження будівництва укріплень у Криму може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в очікуванні українського контрнаступу.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській і Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що на двох відтинках фронту на півдні, росії буде важче втримати оборону. Мова про приморські частини Запорізької та Херсонської областей.