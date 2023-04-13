Ворог просунувся під Авдіївкою: свіжі карти боїв в Україні
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Російські війська продовжують спроби продавити оборону України на сході
Російські окупанти не спиняють спроб прорватися вглиб України. Вони невпинно штурмують в Бахмуті, однією з найгарячіших точок є Мар’їнка.
За даними Інституту вивчення війни, ворог на півдні зосереджений на посиленні оборони. Генштаб повідомляє, що наступальні дії були на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбиті понад 45 атак ворога.
Схід України
На Лиманському напрямку окупанти наступають біля Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). За даними DeepState, тривають локальні бої.
На Бахмутському напрямку важка ситуація в Бахмуті, ворог наступав північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного. В самому Бахмуті не припиняються штурми. Російське МО заявляє про захоплення трьох кварталів. Контрольна оцінка місцевості стверджує, що росіяни контролюють 76,5 % міста на 11.04.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог наступав в районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка. Найсерйозніші бої точаться в Мар’їнці. DeepState повідомляє, що на захід від Новобахмутівки російські війскові намагаються закріпитися по трасі. На цьому відтинку в 10 км на північ від Авдіївки ворог незначно просунувся та перетнув трасу Донецьк — Слов’янськ.
Південь України
Ворог не припиняє обстріли і продовжує зводити оборону на півдні України. Російські війська завершили будівництво трьох рівнів оборони на території Запорізької області протяжністю близько 120 км. На думку ISW, продовження будівництва укріплень у Криму може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в очікуванні українського контрнаступу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на двох відтинках фронту на півдні, росії буде важче втримати оборону. Мова про приморські частини Запорізької та Херсонської областей.