Переговорів не буде: у "секретних документах" Пентагону дали прогноз щодо війни в Україні

У Пентагоні мають своє бачення розвитку подій в Україні

З моменту початку повномасштабної війни в Україні загинуло або було поранено 354 тисячі російських та українських солдатів.

Про це йдеться у "секретних документах" Пентагону, пише Reuters. За даними агентства, такі дані можуть бути показником шпигунства США проти союзників.

У звіті зазначено, що Україна втратила на війні від 124 500 до 131 000 осіб, у тому числі 15 500–17 500 убитих та 109 000–113 500 поранених.

У документі під назвою "росія/Україна — оцінка бойової стійкості та виснаження" також йдеться, що росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 189 500-223 000 осіб, у тому числі 35 500-43 000 вбитих і 154 000-180 000 ран.

Цікаво, що такі цифри щонайменше в 10 разів перевищують будь-які дані про жертви серед військових, які надають Київ та кремль.

В іншому "секретному документі" від 23 лютого 2023 року йдеться про те, що битва за Донбас може зайти в безвихідь протягом 2023 року. Там також зазначається, що росіянам навряд чи вдасться завоювати регіон.

Водночас, The Washington Post опублікував розшифровку іншої частини документів. У них зазначено, що у США вважають, що війна росії проти України продовжиться у 2024 році. Там йдеться, що жодна зі сторін до наступного року не зможе здобути перемогу.

"Навіть якщо Україні вдасться відвоювати значну частину своєї території в окупантів, а також вийде завдати ЗС РФ серйозних втрат, то мирні переговори все одно не почнуться", — йдеться в документі.

Неназване джерело видання зазначає, що рішення про початок переговорів із окупантами залежатиме виключно від президента України Володимира Зеленського.

Якщо ж росія зможе завдати нового удару по Україні та захопити нові території, то за такого розкладу кремль "розмістить сили для досягнення подальших цілей, таких як зміна режиму в Києві", йдеться в документі. За іншого розкладу, ЗСУ зможуть піти на "ризиковані наступальні операції", але у відповідь на це рф може проводити "нетрадиційні атаки".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як злиті дані Пентагону можуть позначитися на контрнаступі ЗСУ.