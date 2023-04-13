ЗСУ можуть піти двома шляхами під час контрнаступу: аналіз від генерала

Є різні сценарії дій під час наступу ЗСУ на ворога

В США вважають українських військових достатньо підготованими до контрнаступу. Він може піти двома векторами та мати кілька варіантів, вважають в США.

Про це "OBOZREVATEL" розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж. Він зазначив, що наступ ЗСУ може йти у двох форматах.

Перший — у південному напрямку. Тут можуть розглядатися прориви на певних територіях і подальше, можливо, сповільнене просування. Іншим варіантом може бути наступ на півдні чи на сході в кількох секторах з застосуванням потужних ударів. В такому випадку ворог може бути дезорганізований та почати втечу. В такому варіанті звільнення може йти регіонами чи великими секторами — Запоріжжя, Херсонщина і захід у Крим.

Другий формат про який каже генерал, контрнаступ на сході на Луганщині чи Донеччині. На його думку, це дасть перспективу великої кількості ударів — по тилах, флангах і на фронті, що дозволить повторити сценарій наступу на Харківському напрямку. Противник не може нормально захищатися та відступає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дані про український контрнаступ були серед тих, які начебто "витікли" з Пентагону. Через це контрнаступ можуть відкласти, пишуть іноземні ЗМІ, називаючи й інші причини.