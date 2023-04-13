Контрнаступ ЗСУ: Україна незадоволена оцінками США — Politico

В Україні відреагували не висновки США про контрнаступ ЗСУ

В Україні не згодні з оцінками США з приводу того, що контрнаступ ЗСУ на тимчасово окуповані росіянами території не матиме великого успіху.

Про це йдеться у матеріалі американського видання Politico

Там зазначено, що високопосадовці українські чиновники засмучені витоком "секретних даних", в яких йдеться, що Київ може розраховувати лише на "скромні територіальні вигоди" від запланованого контрнаступу.

"Ті ж люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, тепер зливають шкідливу і так само безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу", — каже анонімний співрозмовник видання, який має зв’язок із високопосадовцями у Києві.

У зв’язку із витоком даних в Україні почали замислюватися про те, наскільки серйозно США підтримують цілі України.

"З усього цього виходить, що Сполучені Штати та Україна не такі синхронізовані, як заявляють обидві країни через 14 місяців після початку війни", - пише автор матеріалу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як злиті дані Пентагону можуть позначитися на контрнаступі ЗСУ.