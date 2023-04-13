"Наші воїни зробили неможливе": Резніков назвав три успіхи ЗСУ на морі та їх результат

Резніков розповів про значущість знищення крейсера "Москва"

Знищення російського крейсера "Москва" стало величезним досягненням для України та зруйнувало плани окупантів щодо висадки десанту на Одеському узбережжі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він звернув увагу, що знищення крейсера кардинально змінило хід війни, оскільки росіяни тепер не можуть домінувати в Чорному морі.

За словами Резнікова, успішні дії ЗСУ спричинили ще три перемоги на морі.

"Наші військові зробили неможливе… По-перше, успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon.

По-друге, щойно було отримано ракети Harpoon, команда успішно застосувала їх. В результаті це призвело до втечі російських окупантів з острова Зміїний, яке вони назвали "жестом доброї волі".

По-третє, звільнення Зміїного дозволило відкрити "зерновий коридор"... Якби не було знищено "Москву", досягти цього результату було б неможливо", — написав він.

У Росії заявляли, що на кораблі просто сталася пожежа і з екіпажем все гаразд. Батькам російських солдатів заявили, що їхні сини — "зникли безвісти", а корабель не брав участі у бойових діях.