"Людській підлості немає меж": у мережі розкритикували волонтерку за слова про українського військового

Волонтер Васіліса Мазурчук нарвалася на хвилю хейту

Українці розкритикували волонтерку Васілісу Мазурчук, яка зробила скандальну заяву про ролик, на якому російські окупанти відрізають голову живому українському військовополоненому.

Екс-спікер полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас" після публікації моторошної картини заявила, що воїн не повинен кричати про те, як йому боляче, а має померти із фразою "Слава Україні".

У коментарях до публікації у Facebook українці обурилися тим фактом, що навіть після шквалу критики волонтерка не зробила жодних висновків. Більше того, вона публічно заявила про те, що не має наміру вибачатися за сказане.

Під публікацією про нову витівку Мазурчук українці пишуть таке:

"Людській підлості немає меж"

"Вибачатимешся перед Богом"

"Дуже розумна. Цікаво, щоб вона кричала, якби їй відрізали голову?"

"Нам не потрібні її вибачення, відповідатиме перед Богом"

Як повідомлялося раніше, жорстоке відео потрапило в мережу ввечері 11 квітня, проте аналітики InformNapalm зазначають, що подібні кадри потрапляють у мережу, коли окупанти, які брали участь у злочинах, втекли з поля бою або коли командира, який знімав відео, було вбито.