Українська розвідка вийшла на слід росіян, які стратили бійця ЗСУ: що вже знають

Чи були це "вагнерівці" омбудсмен не уточнив

Розвідка України вирахувала виконавців звірячої страти військовополоненого ЗСУ, відео якої росіяни розповсюдили днями.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, посилаючись на дані ГУР МОУ.

Ві заявив, що наші розвідники вже приблизно знають, хто це зробив, де відбувалося вбивство, а також хто брав участь у цьому.

"У нас учора (12 квітня — Ред.) було спілкування з нашими розвідувальними органами. І за їхніми припущеннями вони приблизно знають, хто це зробив, у якій місцевості і хто безпосередньо в цьому брав участь", — каже Лубінець.

При цьому, чи це були "вагнерівці", омбудсмен не сказав, оскільки не може повідомляти такі деталі.

"Це вже деталі, які я не можу публічно поширювати, але можу сказати, що, як на мене, максимально ефективно наша розвідка спрацювала", — сказав омбудсмен.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до страти українського військовополоненого, якому відрізали голову, може бути причетна ПВК "Вагнера".

Також ми повідомляли, що у росії відреагували на відео з відрізанням голови українського військового. Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що ці кадри оцінює як "жахливі" і додав, що потрібно встановити їхню справжність.