Ракетні удари по Україні можуть посилитися: у ЗСУ назвали строки та ознаки

Є один фактор, який може дозволити росії посилити удари

Російські окупанти можуть посилити ракетні удари по українським містам. Це пов’язано з їхніми планами розпочати виробництво ракет Х-50 вже найближчим часом.

Про це сьогодні, 13 квітня, під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Слід зазначити, що за наявними даними в червні цього року росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", — сказав він.

Варто зазначити, що крилата ракета Х-50 має довжину 6 метрів та масу близько 1600 кг. Вона здатна вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч км. Її крейсерська швидкість польоту – 700 кілометрів на годину (максимальна – 950). Носіями Х-50 є бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС та Ту-160.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі прокоментував можливі масовані удари по Україні. Він нагадав, що остання масштабна атака була 9 березня. Тоді росіяни використали 68 ракет авіаційного та морського базування, після чого більше як місяць не робили нових ударів.

"Але це не говорить про те, що у неї (росії, — Ред.) закінчилися ракети — аж ніяк. Російський ВПК продовжує виробництво основної ракетної номенклатури Х-101, Х-59, Х-31, Х-38, КРМБ "Калібр" Загальний показник поповнення боєкомплекту у них становить 2-5 ракет тієї чи іншої номенклатури на добу, тобто, залежно від поставок контрабандних запчастин, обсяги виробництва можуть становити від 60 до 150 ракет на місяць. чим більшу, оскільки ці поставки займають більше часу і не завжди здійснюються в строк, а залежність від них критична", — пише Коваленко.

На його думку, зараз ми можемо спостерігати два явища — накопичення БК, з урахуванням його розтрати за 2022 рік і зміну пріоритетів. Не виключено, що в росії усвідомили безперспективність ударів по енергетичній інфраструктурі і зараз думають над новими цілями, які атакуватимуть.

"Власне, розслаблятися дуже рано. Тим більше, що в окупантів завжди спрацьовують маніакальні інстинкти на свята і дати. Великдень, 1 травня, 2 травня, 9 травня… Тригерів, які активізують їхню терористичну ментальність, безліч", — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли, чи варто чекати від росіян ракетних ударів по Україні на Великдень.