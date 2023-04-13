Ядерні терористи: на території Запорізької АЕС вибухнула російська міна

Вдень 13 квітня на території ЗАЕС, де залишаються українські співробітники, пролунав вибух

На території Запорізької АЕС 13 квітня пролунав потужний вибух. Інцидент стався біля машзали четвертого енергоблоку.

За інформацією "Енергоатому", тут вибухнула російська міна.

Джерело зазначає, що окупанти намагалися якнайшвидше приховати сліди злочину, щоб про нього нічого не дізналися фахівці МАГАТЕ.

"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу, мінуючи периметр навколо станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинного залу 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, детонувала їх міна" , — йдеться у повідомленні.

Також розрив снаряду чули й українські спеціалісти, які залишаються на станції й досі.

Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні відреагували на спроби Москви виправдати розміщення своєї зброї на території Запорізької АЕС, звідки противник ллє ракетами мирними містами.