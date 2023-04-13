"Святий" дев’ять років захищав Україну: у боях загинув взводний батальйону "Карпатська січ"

Україна продовжує втрачати героїв

Повномасштабне російське вторгнення в Україну продовжує забирати життя героїв. Цього разу стало відомо про загибель командира взводу вогневої підтримки 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська січ" Артура Світухова (позивний "Святий").

Про це проінформувала пресслужба волонтерського фонду "До Мрії" у своєму Instagram, зазначивши, що трагедія сталася 9 квітня.

"Унікальна людина, справжній боєць, який 9 років захищав Україну, попри те, що на боці ворога воює його батько. Сміливий, розумний, відвертий, завжди усміхнений", — описали волонтери загиблого воїна.

Волонтери наголосили, що буквально за день до того, як дізналися страшну новину, встигли записати інтерв’ю зі Світуховим.

Український герой після війни хотів стати продюсером та мріяв зняти фільм про посттравматичний синдром. Однак його мрії не судилося збутися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув грузинський доброволець Арсен Кецбая. Він став четвертим грузином, котрий віддав життя на фронті з початку квітня 2023 року.