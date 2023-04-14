Війна — день 415: ЗСУ ведуть активну оборону і місцями контратакують на Донбасі

Оперативно про головне 14 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 415 днів. Бої на півдні України та на Донбасі тривають. Чергові спроби окупантів взяти в кільце Бахмут відбиті, просування російських військ на цій ділянці фронту не має. У районі Сватового продовжуються локальні бої. У районі Мар’їнки точаться зустрічні важкі бої без успіху для окупантів. Більше того, внаслідок контратаки є успіхи у ЗСУ, які, за деякими даними, зайняли раніше залишені позиції. Тим часом, з-за кордону приходять позитивні для України новини: вона незабаром отримає нову потужну і потрібну їй бойову техніку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Польща вважає, що Україні необхідно надати гарантії безпеки на наступному саміті НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Інформація за 11 квітня доступна у будівництві: Війна — день 412: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до ракетного удару

З даними за 12 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 413: окупанти тиснуть на сході та окопуються на півдні

Про те, що відбувалося 13 квітня, читайте в матеріалі: Війна — день 414: росіяни безуспішно штурмують Мар’їнку, зазнають втрат у Бахмуті