ЗСУ продовжують героїчну оборону Бахмута: свіжі карти боїв в Україні

ЗСУ продовжують протистояти армії окупанта на всіх напрямках

Українські військові продовжують утримувати Бахмут, незважаючи на заяви окупантів про те, що вони практично зайняли місто.

Як йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), ворог має лише мінімальні успіхи, тоді як бійці ЗСУ продовжують зміцнювати свої позиції.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Карта бойових дій у Луганській області

Ворог не припиняє здійснювати обмежені наземні атаки у напрямку Сватово-Кремінна. Судячи з карт аналітиків, противник просунувся у південному напрямку від Білогорівки, хоча у Генштабі ЗСУ інформацію не підтвердили.

Також відомо, що російські війська перекинули додаткові підрозділи до району Кремінної.

За даними російських воєнкорів, бійці ЗСУ провели частково успішну контратаку поблизу Кривошиївки, яка знаходиться на захід від Кремінної.

Ситуація у Донецькій області

Карта бойових дій у Донецькій області

Протягом минулої доби супротивник продовжував наступ на Бахмут. На картах ISW видно, що окупанти просунулися далі на захід у центральну частину міста, а також досягли незначних успіхів у південному та південно-західному Бахмуті.

Карта бойових дій у Бахмуті

Російські воєнкори публікували знімки нібито з центру міста, але пізніше ватажок бойовиків ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спростував інформацію. З його слів, українська армія продовжує захищати місто, зміцнюючи свої позиції.

Також ворог не перестає вести наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що протягом доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах Північного, Мар’їнки, Перемоги та Новомихайлівки.

Південний напрямок

Карта бойових дій у Запорізькій області

Окупанти продовжують працювати над зміцненням своїх позицій в очікуванні масштабного контрнаступу ЗСУ. За даними влади Запорізької області, російські війська продовжують будівництво укріплень та мінування вздовж лінії фронту на території регіону.

Водночас, ЗСУ продовжують вести розвідку позицій. Російські блогери писали, що українські війська проводили зондування поблизу російських оборонних пунктів у районі Роботино.

Також 13 квітня пролунав вибух на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Як повідомили в "Енергоатомі", російські війська продовжують мінувати території поблизу ЗАЕС.

Протягом доби ворог вів регулярні обстріли Миколаївської та Херсонської областей.

Карта бойових дій у Херсонській та Миколаївській областях

Раніше "Телеграф" розповідав, що на двох відрізках фронту на півдні Росії буде важче утримати оборону. Мова про приморські частини Запорізької та Херсонської областей.