Ракетний удар на Великдень: у ЗСУ оцінили ймовірність масованого обстрілу

У ЗСУ попередили громадян про можливий масований удар

На Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. При цьому українські сили ППО готові відбивати ракетні удари противника.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

За словами генерал-лейтенанта, від окупантів очікується все, що завгодно.

"У нас готується система ППО. Ми вживаємо заходів щодо її маневру, висування на ті чи інші напрямки. Ворог не залишив своїх підступних задумів. Але головне – ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучень", — сказав Наєв.

Командувач ОС ЗСУ наголосив, що його підлеглі зроблять усе, щоб ворог не завадив українському народу відсвяткувати Великдень.

Нагадаємо, що останній масований обстріл України було зафіксовано 9 березня.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому масових ракетних ударів по Україні немає більше місяця. За його словами, це може бути пов'язано з двома причинами.