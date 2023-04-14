Кримчан готують до обстрілів та бомбардувань: "Телеграф" отримав цікавий документ
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У Криму запрацювали бомбосховища
У тимчасово окупованому росією Криму, судячи з усього, серйозно готуються до ймовірного наступу ЗСУ. Якщо раніше там будували різні фортифікаційні споруди на пляжах та на кордоні з материковою частиною України, то зараз там почали відкривати бомбосховища.
У розпорядженні "Телеграфа" з’явилася фотографія одного з оголошень, де вказані адреси місць, де можна сховатися під час обстрілів.
Зокрема, бомбосховища окупанти відкрили у Феодосії, а також у населених пунктах Орджонікідзе, Курортне та Щебетівка.
Нагадаємо, що окупанти почали зводити окопи та інші фортифікаційні споруди в районі логістичних вузлів — поблизу Армянська, на південь від Чонгара, біля Філатівки, Воронцовки, а також уздовж пляжів Євпаторії. Противник намагається будувати оборонні споруди біля водойм, щоб створити додаткову перешкоду.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки людей сьогодні знають про підготовку контрнаступу ЗСУ. У РНБО наголосили, що всі деталі тримають у суворому секреті, щоб ще більше деморалізувати ворога.