Союзники України сумніваються в успіху контрнаступу ЗСУ: Bloomberg назвав реальнішу мету

Глава Пентагону відкинув песимістичні настрої союзників Києва

Деякі європейські союзники України дедалі скептичніше ставляться до того, що ЗСУ зможуть перейти в контрнаступ і здійснити вирішальний прорив 2023 року, оскільки російські окупанти встигли серйозно заритися в землю.

Як повідомляє агенція Bloomberg, очікуваний український наступ на Мелітополь буде спрямований на розкол російських сил, проте деякі європейські чиновники скептично ставляться до того, що цього може бути досягнуто поточного року.

Більш реалістичною метою тепер розглядається просування ЗСУ на 30 км у бік Мелітополя, після чого далекобійна українська артилерія зможе дістати російські лінії постачання і створить умови для більш глибокого просування 2024 року, сказав один із чиновників.

При цьому навіть менш амбітний контрудар коштуватиме тисячі життів і великої кількості боєприпасів та спорядження через ешелоновану оборону росіян, які створили за зиму мінні поля, протитанкові рови та бетонні піраміди, пише агенція.

Однак міністр оборони США Ллойд Остін цього тижня публічно виступив проти такого песимізму. А після зустрічі у Вашингтоні зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим він заявив, що Київ, як і раніше, впевнений в успіху контрнаступу. За словами Остіна, США продовжать надавати допомогу у сфері безпеки для досягнення цієї мети.

Як пише Bloomberg, початок наступу ЗСУ очікується в середині травня і складатиметься з операцій на декількох напрямках, включаючи потенційні та хибні цілі. Однак один з європейських військових чиновників каже, що початок наступу не обов’язково буде основним елементом операції, адже росія теж готується до нападу.

Водночас українські аналітики очікують пізнішого початку контрудара, коли підійдуть нові війська та техніка. Вони мають забезпечити кращий і, можливо, останній шанс покласти край російському вторгненню. Фактичний час і напрямок наступу тримаються в найсуворішому секреті.

Нова військова техніка включає американські комплекти JDAM, які перетворюють звичайні бомби на високоточні ракети. Союзники Києва також постачали артилерійські снаряди, танки та інше озброєння для наступу.

Тепер, коли вважається, що війна, швидше за все, триватиме й наступного року, союзники розробляють нові плани постачання. Другий великий наступ вимагатиме подальших масштабних поставок західного фінансування, зброї та боєприпасів. Існує ризик того, що це зіткнеться з політичною опозицією у західних столицях, а також обмеженнями потенціалу, пише Bloomberg.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років генерал армії Микола Маломуж вважає, що ЗСУ можуть піти двома шляхами під час контрнаступу.