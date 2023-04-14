"Бахмут незламний!": Шмигаль у США відкрив виставку фоторобіт кореспондента "Телеграфу"

Денис Шмигаль взяв участь у відкритті виставки

У п'ятницю, 14 квітня, в українській домівці Ukraine House у Вашингтоні відбулося відкриття нової фотовиставки робіт Івана Сидорова та кореспондента сайту "Телеграф" Яна Доброносова "Бахмут незламний!".

Про це надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Дипломатка розповіла, що неймовірні роботи, які увійшли до цієї виставки, зображують місто Бахмут, до та після повномасштабної російської агресії.

Фото Яна Доброносова з Бахмута

"Колись квітучий, мирний Бахмут, сьогодні фактично знищений російськими окупантами. І сьогодні ми бачимо трагедію Бахмута як і сміливість його оборонців завдяки майстерності і хоробрості Яна Доброносова", — наголосила Оксана Маркарова.

У відкритті виставки взяли участь український прем’єр Денис Шмигаль і голова Національного банку України Андрій Пишний, де вони також зустрілися з представниками української громади.

Голова уряду подякував українцям США за потужну підтримку нашої держави та зміцнення коаліції друзів України серед американських політиків, конгресменів та бізнесу.

Нагадаємо, Яну Доброносову вдалося побувати у Бахмуті на лінію вогню. Від постійних ворожих обстрілів у місті майже не залишилося вцілілих будівель.

Кореспондент "Телеграфу" розповідав, що попри постійні вибухи жителі Бухмута навіть встигають наводити лад біля своїх будинків.

Також ми раніше писали, що кореспондента "Телеграфу" нагородили за допомогу у здійсненні державної охорони України.