Війна — день 416: окупанти обстріляли Слов’янськ і продовжують тиснути на Донбасі

Оперативно про головне 15 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 416 днів. Найважча ситуація сьогодні залишається на Донбасі — за Бахмут та Мар’їнку точаться запеклі бої, ворог атакував на цих напрямках близько 40 разів за добу. Крім цього, окупанти не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру. У Слов’янську посеред білого дня ракети С-300 влучили в багатоповерхівку, відомо про вісьмох загиблих і 21 поранену людину. А ватажок найманців із ПВК "Вагнер" євген пригожин зробив несподівану заяву і сказав, що настав час завершити війну в Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Зеленський створив дев'ять військових адміністрацій у Донецькій області.

00:00 Польща продовжить передавати Україні літаки МіГ-29, але робитиме це поступово, у міру того, як поповнюватиметься власний парк літаків країни, повідомив Анджей Дуда.

Водночас у Великій Британії заявили, що не можуть бути завжди серед перших, хто надає військову допомогу Україні. Щодо передачі літаків, то посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Велика Британія допомагає там, де бачить можливість змінити ситуацію, а винищувачі — це довгострокова перспектива.

З даними за 12 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 413: окупанти тиснуть на сході та окопуються на півдні

Про те, що відбувалося 13 квітня, читайте в матеріалі: Війна — день 414: росіяни безуспішно штурмують Мар’їнку, зазнають втрат у Бахмуті

Дізнатися про головні події 14 квітня можна у публікації: Війна — день 415: ЗСУ ведуть активну оборону та місцями контратакують на Донбасі