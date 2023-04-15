Окупанти просуваються у Бахмуті: свіжі карти бойових дій

Ворог обстрілює південь та схід, на ЗАЕС склалася складна ситуація

Російські окупанти не припиняють тиску на лінію фронту на сході України. Ворог продовжує наступати на кількох напрямках.

Так, за даними Інституту вивчення війни (ISW) ворог наступав поблизу Кремінної, проте українські військові "пропрацьовували" тилові райони Луганщини. Війська рф активні у Бахмут та поблизу Донецька.

Генштаб повідомляє, що бойові зусилля ворог зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Бахмут та Мар’їнка — головні вогнища боїв. За добу відбиті 56 атак росіян.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог вів наступ біля Діброви та Білогорівки на Лиманському напрямку. За даними DeepState, вороги покращили тактичне положення біля Білогорівки. Колаборанти з окупованих територій заявляють про обстріли з боку ЗСУ Рубіжного та Троїцького. На думку росіян — українці готуються до контрнаступальних операцій і до посилення диверсійної діяльності.

Карта бойових дій у Харківськії та Луганськії області

У Бахмуті триває оборона від сил ворога. Окупанти намагаються закріпитися біля вокзалу, тривають важкі бої. Геолокація підтверджує просування ворога у південно-західній частині міста та певні успіхи у північно-західній. Бої тривають поблизу "Алеї троянд" та залізниці. Ворог заявляє про спроби просунутися біля Предтечиного, Хромового, Богданівки.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав біля Новокалинового та Первомайського. Темп збавляється через погоду, повідомляють DeepState. Триває оборона Мар’їнки.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжують створювати загрозливу ситуацію на АЕС в Запорізькій області. Рівень Каховського водосховища вище мінімально необхідного усього на два метри. Окупанти продовжують знаходитися на Кінбурнській косі попри лісові пожежі, ними влаштовані, які випалили безліч заповідної природи. Війська рф продовжують регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївські області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські елітні війська не тільки втратили більшу частину свого складу. Вони знижують загальну боєздатність поповнюючись погано підготовленим мобілізованим персоналом і добровольцями.