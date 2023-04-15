У нас буде п’ять-шість місяців: експерт назвав ідеальний час для контрнаступу ЗСУ

На думку експерта, найкраще контрнаступ починати влітку

Масштабний контрнаступ ЗСУ найкраще розпочинати влітку, оскільки в цю пору року будуть найбільш сприятливі погодні умови для штурму позицій окупантів.

Таку думку в ефірі УНІАН висловив військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.

За його словами, для контрнаступу можлива лише одна кампанія — літня, тому що тоді важкій техніці простіше рухатиметься на фронті.

Світан зазначив, що розпочинати контрнаступ можна разом із "зеленню та сонцем", коли грунт вже буде достатньо сухим.

"Чим раніше почати цю компанію, тим краще. Тому що є всього лише п’ять-шість місяців для того, щоб її провести… Ми будемо наступати відразу, як тільки зможемо рухатися або сухою поверхнею, або буде поставлено завдання рухатися дорогами з твердим покриттям", — висловив він свою думку.

Ще однією важливою умовою для початку наступу ЗСУ експерт назвав постачання озброєння від заходу. Зокрема, він наголосив на важливості зміцнення української авіації.

Нагадаємо, що раніше Світан назвав дві ділянки фронту, пробивши які ЗСУ повністю зруйнують оборону ворога.