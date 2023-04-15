Україна може дивувати: у Держдепі США оцінили ймовірність успіху контрнаступу ЗСУ

Війна в Україні триватиме ще довго

Попри витік секретних даних Пентагону, у США, як і раніше, впевнені, що Україна може провести успішний контрнаступ.

Про це повідомив виконувач обов’язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, якого цитує "Голос Америки".

"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб переконатися, що вони (ЗСУ, — ред.) здатні досягати своїх цілей на полі бою", — сказав він.

За словами Хогана, після витоку інформації співробітники Держдепу здійснили багато переговорів із партнерами та запевнили їх, що цей "злив" був несанкціонованими діями, а США роблять все можливе, щоб запобігти цьому в майбутньому.

Говорячи про український контрнаступ, урядовець наголосив, що Україна вже показала здатність захищати свою територію і все ще може здивувати.

"Зараз вони мають все, щоб як виграти, так і програти. Тому я думаю, що ми залишаємося в цій ситуації надовго", — додав він.

Як повідомлялося раніше, останніми днями в США сталася низка витоків даних, які призвели до гучних скандалів. У Пентагоні після цього повідомили, що цей "злив" може становити загрозу для національної безпеки США, а західних ЗМІ з’явилася інформація, що Україні довелося відкласти початок контрнаступу.