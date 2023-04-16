Окупанти готуються до оборони, не припиняючи наступ: свіжі карти боїв в Україні

Найбільш активні бої тривають у Бахмуті та Мар'їнці

Російські окупанти активно використовують артилерію у своїх спробах прорватися на сході України. Обстріли не припиняються і на півдні.

За даними Інституту вивчення війни, ворог може готуватися до оборони на Куп’янському напрямку. Наступ ворога триває на сході одразу на кількох відтинках.

Генштаб повідомляє, що ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті за добу понад 60 атак противника.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку ворог мінував місцевість. На думку аналітиків це свідчить про підготовку до оборони. На Лиманському напрямку наступав біля Білогорівки та Діброви — все біля Кремінної. За даними DeepState, окупанти намагаються покращити тактичне положення в Серебрянському лісництві.

Карта боїв в Луганській області

В Бахмуті тривають міські бої. Наступальні дії продовжуються і на околицях. Поблизу Хромового в 2 км на захід від Бахмута російські війська вели безуспішні наступальні дії. Росіяни заявляють про просування вагнерівців у Бахмуті. Частини вдв рф діють на Бахмутському напрямку, ймовірно біля Яковлівки.

Просування ворога в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки. Останній населений пункт — епіцентр боїв на цьому відтинку. За даними DeepState, у районі Вугледару активізувалася російська артилерія. При цьому росіяни заявили про обмежені атаки на цьому напрямку, зокрема біля Вугледару та Микільського. Український Генштаб та аналітики не підтверджували інформацію, зазначивши інші дані про обстріли.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

На Запорізькому напрямку ворог отримує на горіхи від артилерії. Тривають обстріли як і на Херсонщині, так і під Запоріжжям. Ворог продовжує рити окопи.

Лінія фронта в Запорізькій області

Лінія фронта в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Держдепі США впевнені в спроможності України провести контрнаступ. Українці мають все аби виграти, або програти, — вважає посадовець Дерек Хоган.