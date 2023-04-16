Замість крилатих ракет — керовані авіабомби: росія змінила тактику ведення війни

Від керованих авіабомб найчастіше страждають прифронтові території

Росія стала частіше використовувати тактику ударів керованими авіабомбами, а найактивніше її застосовують на Півдні та Півночі України. При цьому агресор вже більше місяця не завдає масованих ракетних ударів по нашій країні.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти випускають такі ракети над територією, яка не входить до зони поразки ППО України, а тому вони часто досягають мети.

Гуменюк розповіла, що також Росія використовує протирадіолокаційні ракети при зльоті своїх винищувачів, оскільки побоюються роботи української ППО.

Авіабомби можуть вражати об’єкти на відстані 50 – 70 кілометрів, і саме з цієї причини найбільше страждають прифронтові та прикордонні зони, додала речник.

При цьому Гуменюк не заперечує факту, що наші сили ППО здатні збивати й ці снаряди, але на кожен із них реагувати було б недоречним.

"Тому зараз залишається найкращою системою протидії — це перехід у укриття та збереження життів шляхом евакуації", — сказала вона.

Керовані авіабомби не мають високої точності, але при цьому вони досить потужні, тому що важать у районі 500 кг.

Найчастіше окупанти намагаються атакувати такими бомбами об’єкти, які вважають потенціалом регіону, а саме промислові будівлі та сільськогосподарські угіддя.

Раніше "Телеграф" писав, що з 24 лютого ворог випустив по території України близько 4750 ракет, витративши на них колосальну суму.