Поранені, з контузією та втраченими кінцівками: що відомо про звільнених з полону українців на Великдень

Загалом додому повернулися 130 військових

На Великдень відбувся великий обмін полоненими. Україна повернула додому 130 своїх військових.

Про те, що відомо про звільнених із полону українців, розповіли в Координаційному штабі поводження з військовополоненими.

Повідомляється, що 92 з них — це військовослужбовці Збройних Сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по два представники Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту. Усі врятовані Захисники – рядові та сержанти. Більшість звільнених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямах, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині.

"48 зі 130 звільнених сьогодні Оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за минулий тиждень команді Координаційного штабу вдалося визволити з неволі ворога 230 наших воїнів.

Нагадаємо, що днями раніше Україна повернула з полону росії 100 військових — серед них захисники "Азовсталі", Маріуполя та Гостомеля. Серед звільнених виявилася і відома захисниця "Азовсталі", яка зіграла весілля просто у бункері.