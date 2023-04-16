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Родичі зниклих безвісти військовослужбовців можуть розраховувати на виплати: як їх отримати

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 16 квітня 2023, 15:49
ЗСУ

Що потрібно для отримання виплат родичами зниклих безвісти військовослужбовців

Україна вже більше як рік перебуває у стані повномасштабної війни проти російських окупантів, і за цей час чимало українських захисників зникли безвісти. Родичі цих бійців можуть розраховувати на отримання соціальних гарантій від держави.

Як пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець, будь-які виплати від держави можливі лише якщо факт зникнення або полону було підтверджено.

Вказані виплати можуть отримати:

  • дружина/чоловік зниклого військовослужбовця або повнолітні діти, якщо чоловіка немає;
  • опікун неповнолітніх дітей з інвалідністю;
  • особи, які перебували на утриманні військовослужбовця;
  • батьки, якщо військовослужбовець не був одружений і не має дітей.

Щоб одержати виплати, необхідно подати відповідну заяву на ім’я командира військової частини. До заяви також варто додати такі документи:

  • копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові, реєстрацію місця проживання/знаходження;
  • довідку про реєстрацію місця проживання членів сім’ї, якщо у паспорті така інформація відсутня;
  • копію свідоцтва про шлюб, за наявності;
  • копії свідоцтв про народження дітей за наявності;
  • копію довідки про ідентифікаційний код.

Варто зазначити, що у виплатах можуть відмовити. Це відбувається, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину чи дезертував.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати можуть отримати військовослужбовці, які перебувають на ротації.

Теги:
#Соцвиплати #Виплати #ЗСУ