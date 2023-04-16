Родичі зниклих безвісти військовослужбовців можуть розраховувати на виплати: як їх отримати

Що потрібно для отримання виплат родичами зниклих безвісти військовослужбовців

Україна вже більше як рік перебуває у стані повномасштабної війни проти російських окупантів, і за цей час чимало українських захисників зникли безвісти. Родичі цих бійців можуть розраховувати на отримання соціальних гарантій від держави.

Як пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець, будь-які виплати від держави можливі лише якщо факт зникнення або полону було підтверджено.

Вказані виплати можуть отримати:

дружина/чоловік зниклого військовослужбовця або повнолітні діти, якщо чоловіка немає;

опікун неповнолітніх дітей з інвалідністю;

особи, які перебували на утриманні військовослужбовця;

батьки, якщо військовослужбовець не був одружений і не має дітей.

Щоб одержати виплати, необхідно подати відповідну заяву на ім’я командира військової частини. До заяви також варто додати такі документи:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові, реєстрацію місця проживання/знаходження;

довідку про реєстрацію місця проживання членів сім’ї, якщо у паспорті така інформація відсутня;

копію свідоцтва про шлюб, за наявності;

копії свідоцтв про народження дітей за наявності;

копію довідки про ідентифікаційний код.

Варто зазначити, що у виплатах можуть відмовити. Це відбувається, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину чи дезертував.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати можуть отримати військовослужбовці, які перебувають на ротації.