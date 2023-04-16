Родичі зниклих безвісти військовослужбовців можуть розраховувати на виплати: як їх отримати
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Що потрібно для отримання виплат родичами зниклих безвісти військовослужбовців
Україна вже більше як рік перебуває у стані повномасштабної війни проти російських окупантів, і за цей час чимало українських захисників зникли безвісти. Родичі цих бійців можуть розраховувати на отримання соціальних гарантій від держави.
Як пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець, будь-які виплати від держави можливі лише якщо факт зникнення або полону було підтверджено.
Вказані виплати можуть отримати:
- дружина/чоловік зниклого військовослужбовця або повнолітні діти, якщо чоловіка немає;
- опікун неповнолітніх дітей з інвалідністю;
- особи, які перебували на утриманні військовослужбовця;
- батьки, якщо військовослужбовець не був одружений і не має дітей.
Щоб одержати виплати, необхідно подати відповідну заяву на ім’я командира військової частини. До заяви також варто додати такі документи:
- копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові, реєстрацію місця проживання/знаходження;
- довідку про реєстрацію місця проживання членів сім’ї, якщо у паспорті така інформація відсутня;
- копію свідоцтва про шлюб, за наявності;
- копії свідоцтв про народження дітей за наявності;
- копію довідки про ідентифікаційний код.
Варто зазначити, що у виплатах можуть відмовити. Це відбувається, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину чи дезертував.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати можуть отримати військовослужбовці, які перебувають на ротації.