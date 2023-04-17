Війна — день 418: окупанти намагаються прорватися на сході і не припиняють обстріли на півдні

Оперативно про головне 17 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 418 днів. Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, але обстріли також не припиняються і на південному напрямку. При цьому останнім часом росіяни змінили тактику завдання ударів і замість крилатих ракет і дронів використовують авіаційні бомби великої дальності, від яких страждають прифронтові ділянки. Водночас удари по мирних населених пунктах не зупиняються, через що продовжують гинути мирні люди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено дачні будинки, — ОВА.

00:00 У Білгороді невідомий безпілотник ударив по ТЕС. На місцевих ресурсах повідомляють, що частина міста залишилася без світла.

Дізнатись про головні події 14 квітня можна у публікації: Війна — день 415: ЗСУ ведуть активну оборону та місцями контратакують на Донбасі

З даними за 15 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 416: окупанти обстріляли Слов’янськ та продовжують тиснути на Донбасі

Про те, що відбувалося 16 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 417: Україна відзначає Великдень під загрозою ракетного удару росіян