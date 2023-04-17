"Давно б бабахнули": Жданов пояснив, чому авіація ЗСУ не завдає ударів по Кримському мосту

Чим ближче літак підлітає до Криму, тим вразливішим він стає для російської ППО

Горезвісний Кримський міст, яким ворог постачає своїй армії в материковій Україні продовольство та зброю, і без зруйнування якого не може початися повноцінне звільнення Кримського півострова, поки не може бути знищений нашою авіацією, навіть попри затоплення українськими "Нептунами" крейсера "Москва" минулого року.

Про це під час відповіді на запитання глядачів сказав військовий експерт Олег Жданов у коментарі для УНІАН.

"Ви такі наївні і думаєте, що російська авіація не вийде назустріч і не дасть повітряний бій? Американці теж так думали, поки російські винищувачі не знищили в нейтральному небі американський безпілотник. Не варто забувати, що чим ближче підлітати до Криму — то більша ймовірність потрапити в зону дії російської ППО, яка базується на кораблях Чорноморського флоту ", — сказав Жданов.

Експерт зазначив, що раніше крейсер "Москва" захищав Крим від повітряних атак, але, на щастя, це судно лежить на дні моря.

"Повірте, як тільки українська авіація залетить в акваторію Чорного моря, то авіація окупантів миттєво зреагує. Якби це було можливо, то наші Су-24 давно б полетіли і бабахнули Кримський міст, а потім повернулися б успішно назад із бойового завдання.. На сьогодні це неможливо ", — додав Жданов.

Нагадаємо, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух, частково обрушилися два автомобільні прольоти.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку американського генерал-лейтенанта у відставці, колишнього командувача військ США в Європі Бена Ходжеса, першим кроком зі звільнення Криму має стати перерізання "сухопутного мосту" від Ростова через Маріуполь та Мелітополь. Це допоможе людям на острові зрозуміти, що його треба залишати. Крім того, вихід ЗСУ на берег Азовського моря зробить Кримський міст зручною метою для українських HIMARS.