Окупанти намагаються просунутися на сході: свіжі карти боїв в Україні

Епіцентрами боїв лишаються Мар'їнка та Бахмут

Російські війська продовжують атакувати на сході України. Вороги тиснули на Луганщині та Донеччині.

За даними Інституту вивчення війни, на півдні російські окупанти посилили артилерійські обстріли. Генштаб повідомляє, що ворог зосереджується на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках для наступу.

Окупанти активно намагаються отримати перевагу в повітрі — застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. За добу на цих відтинках фронту відбиті понад 60 атак росіян.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку ворог атакував північніше Григорівки та біля Спірного — на південь від Кремінної. За даними DeepState, окупанти намагаються покращити тактичне положення в Серебрянському лісництві. Деякі російські джерела стверджують, що українські військові частково відбили позиції біля Білогорівки.

Карта бойових дій в Луганській області

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Штурмує Бахмут, там тривають міські бої, атакує в районі Хромового та Іванівського (з заходу від Бахмута).

Карта боїв у Бахмуті

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог наступав біля Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки. Бої тривають на захід від Новобахмутівки. Активно працює артилерія. Геолокація підтверджує незначні успіхи ЗСУ на південний схід від Новосілки Донецької області (неподалік межі із Запорізькою) у невстановлену дату.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Ворог став частіше бити артилерією по півдню України. Окрім цього використовують керовані авіаційні бомби та зенітно-ракетні комплекси С-300 для ураження наземних цілей. Російські війська готуються до контрнаступу ЗСУ, копаючи окопи та траншеї.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у великодню ніч росіяни обстріляли Запорізьку та Миколаївську область. У Запорізькій області зруйнували церкву, а на Миколаївщині вбили двох підлітків.