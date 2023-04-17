Повернення доплат військовим у 30 тисяч і розкуркулення "чиновників": чи готові до цього українці
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Більше половини українців вважають нинішні виплати військовим справедливими
Дві третини українців підтримують ухвалення Верховною Радою законопроекту №8312 про зменшення зарплат чиновникам і держслужбовцям задля повернення доплат у 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським та співробітникам ДСНС на період воєнного стану.
Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.
Однозначно підтримують рішення українського парламенту про збільшення виплат військовим за рахунок чиновників 64,2% опитаних. Радше підтримують — 17,2%; радше ні — 6,5%; точно не підтримують — 5,0%; вагаються з відповіддю — 7,0% респондентів
На запитання анкети, "Чи підтримали б ви зменшення зарплат менеджменту держпідприємств задля підвищення виплат військовим?" голоси розділилися таки чином:
- однозначно так — 52,0%;
- радше так — 22,5;
- радше ні — 11,7%;
- точно ні — 4,7%;
- вагалися з відповіддю — 9,1%.
У квітні ц.р. вважають однозначно справедливими зарплати військових 24,9 відсотка опитаних, у березні-2023 ця цифра була вищою — 28,8%. Решта голосів розподілися таким чином:
- радше так — 25,7% (28,3);
- радше ні — 22,8% (19,2);
- точно ні — 14,1% (12,7);
- вагалися з відповіддю — 12,4% (11,0).
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 15 квітня. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.
Нагадаємо, нардеп від партії "Голос", секретар бюджетного комітету ВР Володимир Цабаль заблокував підписання закону про повернення доплат у 30 тисяч грн військовим.
"Телеграф" також писав, що виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень скасували у лютому 2023 року.