Що буде, якщо ігнорувати повістку: адвокат назвав наслідки для призовника

Головне — повістка має бути вручена належним чином

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що чимало наших співгромадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату. При цьому, якщо українець не з’явиться туди з поважної причини, то йому може загрожувати адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, що загрожує призовникові за неявку до військкомату за повісткою.

Коли настає відповідальність

За словами Сімутіна, якщо повістка не вручена належним чином, і факт вручення повістки належним чином не доведений, або якщо громадянин не прийшов до ТЦК через хворобу, то жодної відповідальності немає — ані адміністративної, ані кримінальної.

Він зазначив, що повістка має бути вручена особисто — не телефоном, у вайбері, через маму, крізь двері тощо.

Адміністративна відповідальність, якою є штраф за порушення правил військового обліку, настає, якщо військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК після того, як йому вручили повістку належним чином.

При повторенні випадку, якщо після накладення штрафу вдруге належним чином вручають повістку, а призовник не з’являється в ТЦК, настає кримінальна відповідальність.

Розшук

Процедуру оголошення у розшук прописано у Кримінально-процесуальному кодексі. Вона застосовується лише після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову.

При оголошенні розшуку слідчий звертається з клопотанням до суду про затримання та доставку підозрюваного до поліції.

Таким чином, оголосити в розшук і затримати можна лише за таких умов:

за рішенням суду;

у межах відкритого кримінального провадження;

за наявності обґрунтованої підозри.

Адвокат також наголосив, що вже після цього представники ТЦК можуть звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження призовника та супроводу його до ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Зеленського сказали, коли цього чекати на повістки в "Дії", а в Мінцифри заспокоїли.

Також ми повідомляли, хто з чоловіків-українців може уникнути загальної мобілізації.