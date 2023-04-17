Дорога комуналка, COVID-19 чи реформи? Що найбільше отруює життя українців

До повномасштабного російського вторгнення українці переймалися зростанням податків і пандемією коронавірусу

Майже 90 відсотків українців вважають, що найбільше погіршує добробут у нашій країні повномасштабна російська агресія, у той час як пандемія коронавірусу отруює життя лише одному з восьми громадян.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

За рік з моменту російського вторгнення добробут українців серйозно змінився. Для порівняння бралися опитування за квітень-2023, лютий-2023 і лютий-2022.

істотно покращився — у 2,6% (лютий 2023 — 0,9 / лютий 2022 — 0,9);

трохи покращився — 9,9% (2,4 / 3,7);

не змінився — 6,5% (5,4 / 17,0);

трохи погіршився — 18,8% (18,5 / 29,0);

істотно погіршився — 52,5% (67,9 / 47,0);

вагалися з відповіддю — 9,7% (5,1 / 2,4).

У квітні 2023 вважали, що причиною найбільшого погіршення добробуту в Україні є російська агресія 88,% опитаних. У лютому 2023 число таких респондентів становило 89,7%, у лютому 2022 — лише 31,6%. Далі відповіді розділилися таким чином:

пандемія коронавірусу — 12% (16,8 / 61,7);

несприятливе становище у міжнародній політиці — 15,1% (16,2 / 12,2);

невдалі реформи — 39,2% (32,3 / 49,4);

зростання тарифів та збільшення податків — 51,7% (41,6 / 53,7);

вагалися з відповіддю — 6% (2,5 / 0,9).

Вважають, що українська економічна влада ефективно діяла протягом минулого року загалом менш як 40 відсотків опитаних. Остаточно ж голоси розподілилися таким чином:

дуже ефективно — 3,7%;

радше ефективно — 35,2%;

радше неефективно — 29,8%;

дуже неефективно — 12,3%;

не змогли відповісти — 19,1.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 15 квітня. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" опублікував дані опитування на чому у війну економлять українці і як вибирають між їжею та предметами розкоші.