Дуда закрив рота всім, хто закликає припинити допомогу Україні

Польща надає і надаватиме підтримку Україні, крім того, країна-союзниця закликає до цього весь світ

Президент Польща Анджей Дуда заявив про велику кількість закликів зупинити надання допомоги Україні, які з’явилися останнім часом. Однак кожен, хто так вважає, на думку польського лідера, хоче, щоб росія перемогла у війні.

Якщо зараз не допомагати Україні, то росія може виграти, і це, своєю чергою, буде лише першим кроком з боку країни-агресора до поширення свого панування на народи цієї частини Європи. Про це Дуда заявив під час пресконференції з президентом Італії Серджіо Маттареллою, повідомляє PAP.

"Були й дуже тривожні слова із закликом припинити допомогу Україні. Що ж, як сусід України, президент республіки Польща, а також президент держави-члена Європейського Союзу, я хочу сказати звідси, з нашої частини Європи, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні, в умовах російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах Москви. Дійсно, працює в інтересах росії. Фактично він хоче, щоб росія перемогла Україну", — сказав він.

Анджей Дуда додав, що поляки підтримують українців і розуміють їхнє прагнення бути незалежними. У той самий час вони чудово знають" російську жадібність, жадібність панувати над іншими народами, поневолювати інші народи, позбавляти їхнього потенціалу та використовувати його".

"Ми їх підтримуємо і підтримуватимемо, і ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться поразкою росії. росія не може виграти цю війну. Якщо росія виграє цю війну, вона нападе на інші країни", – сказав президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку квітня Анджей Дуда повідомив про плани Польщі передати Україні ще кілька винищувачів МіГ-29.