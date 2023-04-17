"Людські ресурси потрібні": військовий експерт оцінив, чи оголосять в Україні "повну" мобілізацію

Владислав Селезньов пояснив "Телеграфу", чому вкиди росії щодо призову до ЗСУ можуть бути провокаціями

Спотворена непідтверджена інформація про нібито плани військово-політичного командування України оголосити в країні "повну" мобілізацію напередодні контрнаступу ЗСУ, може бути інформаційною спецоперацією росії, щоб зірвати мобілізаційні плани українського Генштабу.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post в контексті "зливу даних Пентагону" писало, що в Україні начебто планують оголосити так звану "повну мобілізацію".

"Що стосується кейсів мобілізаційних процесів в Україні, зазначу: вони є сталими, ми зараз не маємо хвиль мобілізації, а у нас зараз загальна мобілізація, і цей процес іде. Це відбувається за наступним алгоритмом: український Генштаб визначає потреби для частин та підрозділів відповідно до ВОС (військово-облікової спеціальності). Далі працюють Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), які серед громадян нашої країни (та що знаходяться на військовому обліку) обирає тих, хто має саме визначені категорії ВОС. В основному, потрібні механіки-водії, стрільці та інші найбільш затребувані в українському війську військові спеціальності", — каже він.

За словами Селезньова, коли ТЦК визначає коло громадян, необхідних найближчим часом для ЗСУ, відбувається розсилка повісток, відповідно до закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.

"З оголошенням мобілізації кожен громадянин, — продовжує експерт, — який перебуває на військовому обліку, має прийти до ТЦК, щоб уточнити власні позиції і його статус. І далі вже діяти відповідно за викликом, отримуючи повістки. Буквально сьогодні побачив інформацію про те, що в перспективі можемо перейти до формату отримання повісток через систему "Дія". Чи запрацює цей механізм найближчим часом, достеменно невідомо, але те, що такий процес повинен бути унормований, як на мене, це — нормальна історія. Адже занадто забюрократизована система працює не надто ефективна".

Владислав Селезньов окремо відзначив, що сама по собі роздача повісток — ще не значить, що кожного з тих, хто їх отримав, "відправлять на фронт, а мають відбутися певні процеси, пов'язані з перевіркою стану здоров'я, уточнення соціально-демографічних показників, підстав щодо отримання відстрочок від призову на військову службу за мобілізацією".

"Тобто там існує достатньо серйозна процедура. Ті ж громадяни, які пройшли всі ці перевірки та мають призиватися до лав українського війська, відправляються в навчальні центри (чи на полігони) для отримання відповідного вишколу участі в заходах бойового злагодження… Відправляти людей на фронт, які не мають відповідного вишколу, підготовки, забезпечення і т.д. — неправомірно та неправильно. Адже таке фактично призводить до загибелі особового складу. В будь-якому разі війна триває, людські ресурси потрібні, тому що Україна так само несе втрати. І процес підготовки навчених та забезпечених військових резервів є, і нікуди ми від цього процесу не подінемось. Будь-які ж інсинуації довкола того, чи буде в Україні тотальна мобілізація всіх і вся від 18 до 60 років — із серії російських ІПСО (інформаційно-психологічних спеціальних операцій). Ми повинні розуміти, що всі громадяни України, що перебувають на військовому обліку, так, мають бути на поготові. Але це не факт, що кожен, хто дотичний до цього процесу, обов'язково буде відправлений на фронт", — наголошує він.

Як повідомлялось, 7 квітня 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про розширення повноважень військкоматів. Згідно з документом, тепер військовозобов'язаним громадянам можуть вручати та надсилати повістки за фактичним місцем перебування, незалежно від місця їхньої реєстрації на військовому обліку. Таким чином, сховатись від мобілізації в іншому місті чи навіть регіоні тепер не вдасться.

Раніше "Телеграф" також писав про те, у яких випадках можна законно відмовитися від повістки.

Зазначимо, наразі в Україні триває загальна мобілізація, згідно з якою до лав ЗСУ можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років.

Але в інфопросторі активно обговорюють тему про "повну мобілізацію". Втім, згідно зі статтею 4 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мобілізація може бути загального або частковою. Тому інших видів мобілізації, зокрема так званої "повної", просто не існує.

Також варто зазначити, що Указом президента України Володимира Зеленського (№ 65/2022 від 24.02.2022) було оголошено загальну мобілізацію, яка подовжувалася відповідними указами та станом на сьогодні проводиться і надалі на всій території України.

При цьому президент має діяти виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства. Тому оголосити про "повну" мобілізацію без відповідних змін в профільне законодавство неможливо.