ЗСУ виконали завдання оборонної операції: військовий експерт назвав вірну ознаку

Україна успішно провела свою оборонну операцію

ЗСУ виконали свої завдання щодо відбиття російського наступу і це підтверджують заяви голови ПВК "Вагнер" євгена пригожина.

Як розповів "Телеграфу" військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський, "вагнерівці" зазнали величезних втрат під час штурмів Соледара, Бахмута та Авдіївки і тепер знесилені.

За його словами, тепер пригожин запускає повідомлення про те, що так звану "СВО" необхідно зупинити та закріпитися на тих територіях, які росіяни ще контролюють.

"Сам факт того, що в росії все частіше говорять про необхідність переходу до оборони та проводять відповідні дії, підтверджує той факт, що ми виконали завдання своєї оборонної операції", — говорить Грабський.

Експерт зазначає, що ВСУ вдалося зупинити противника, знекровити його та створити умови для проведення контрнаступальних дій на тактичному рівні, а на окремих дільницях та наступальних на оперативно-стратегічному рівні.

Детальніше про бої, що готуються за Україну, читайте у матеріалі: "Що вже показала "битва за Донбас" і навіщо шум навколо українського наступу: полковник ЗСУ дав відповіді".

Як повідомлялося раніше, Грабський пояснив, чим контрнаступ відрізняється від наступу, а також розповів, чим нинішній інформаційний шум нагадує підготовку до висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.