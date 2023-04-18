Війна — день 419: окупанти тиснуть на Донбасі і намагаються досягти повітряної переваги

Оперативно про головне 18 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 419 днів. Окупанти, як і раніше, намагаються продавити українську оборону на сході, а на півдні посилюють обстріли. Найбільш активні зіткнення продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. При цьому фіксується збільшення активності ворожої авіації, оскільки росіяни намагаються досягти повітряної переваги.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Херсоні пролунали вибухи, за даними місцевих телеграм-каналів йдеться про прильоти з тимчасово окупованих Олешок

00:00 У кількох українських областях оголошено повітряну тривогу. За даними моніторингових груп, у Сумській області зафіксовано повітряні цілі, що рухаються у бік Полтавщини та Харківщини. Не виключено, що це БПЛА

З даними за 15 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 416: окупанти обстріляли Слов’янськ та продовжують тиснути на Донбасі

Про те, що відбувалося 16 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 417: Україна відзначає Великдень під загрозою ракетного удару росіян

Дізнатися про головні події 17 квітня можна у публікації:Війна — день 418: окупанти намагаються прорватися на сході і не припиняють обстріли на півдні