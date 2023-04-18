"Велили б партизанські бої вже влітку": Резніков розповів, яка західна зброя змінила хід війни

Без західної артилерії у ЗСУ не залишилося б снарядів до літа 2022 року

Без постачання західного озброєння Україна б уже давно вела б партизанську війну, а першою зброєю, яка переламала хід війни, стала артилерія калібру 155-мм.

Про це розповів голова Міноборони України Олексій Рєзніков в ефірі єдиного марафону новин.

"Ми вже влітку вели б партизанські війни, використовуючи стрілецьку зброю і т.д. У нас артилерійських боєприпасів уже не було б", — сказав міністр.

Він нагадав, що за підсумками квітневої зустрічі у форматі "Рамштайн" США схвалили передачу ЗСУ ствольної артилерії М777, яка отримала в Україні прізвисько "три сокири". Це були перші гармати калібру 155-мм, які прибули до нашої країни, і саме вони змінили ситуацію на полі бою.

Резніков згадав, що на тій зустрічі його дуже вразили заяви голови Пентагону Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету штабів Марка Міллі, які були "дуже заряджені на перемогу України". Однак, додав міністр, він тоді й сам не розумів, наскільки серйозним буде прогрес у постачанні озброєння.

Також він згадав і про перші два передані HIMARS, а також про те, що з ними в комплект ішли лише 24 снаряди. За словами Резнікова, союзники хотіли подивитися, наскільки ефективно українці зможуть їх використати.

"Не "насипати", як це робиться 152 калібром за радянською системою, а як хірург скальпелем — тоненький надріз у найпотрібнішому місці", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Італії закликав Європу продовжувати підтримувати Україну доти, доки в цьому буде потреба. Якщо підтримка припиниться, агресія росії посилиться.