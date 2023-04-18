"Хтось глибоко помиляється": Данілов висловився щодо контрнаступу ЗСУ та "документів Пентагону"

Дані про контрнаступ — конфіденційні

Український контрнаступ може розпочатися вже 30 квітня — йдеться в "злитих" документах Пентагону. Начебто до цієї дати нарощували військову потужність Збройних сил.

Однак секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі Associated Press зазначив, що контрнаступ почнеться тільки по готовності України. Досягнення відповідного рівня військової готовності — питання часу.

У цьому Україні допомагають союзники, коментує Данілов, надаючи важку бронетехніку та боєприпаси. Одночасно з цим не всі виконують зобов’язання, сказав він без уточнення.

"Ніхто не почне непідготовленим", — стверджує Данілов. Щодо витоку даних розвідки США, секретар РНБО не вбачає в цьому серйозної загрози, адже Україна не розповсюджує конфіденційні дані.

"Якщо хтось думає, що ми комусь звітуємо, то він глибоко помиляється", — цитує АР Данілова. Зазначається, що рішення про темпи і напрямки ухвалюють на закритих зустрічах із президентом України. Підготовка триває щоденно.

Раніше в документах спливали дані про закінчення снарядів для деяких видів озброєнь України. Данілов не коментував запас боєприпасів України. В Держдепі США впевнені в спроможності України провести вдалий контрнаступ.