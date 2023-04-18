Далеко занесло: СБУ у несподіваному місці затримала дочку гауляйтера Чорнобаївки

Колаборантка ховалася під виглядом переселенки

Служба безпеки України затримала дочку Юрія Турульова, який у травні 2022 року був призначений окупантами "головою військово-цивільної адміністрації Чорнобаївки". Вона пішла стопами батька і змушувала українців "русифікуватися", а після звільнення Херсона "залягла на дно", але СБУ знайшла її.

Як повідомляє пресслужба СБУ, 30-річну зловмисницю затримали аж на Вінниччині. Там вона намагалася ховатись під виглядом переселенки.

Що відомо про "подвиги" колаборантки

Після окупації Чорнобаївки фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх "стандартів" рф на території захопленої громади. Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

Крім того, вона організовувала й особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора на окупованій частині Херсонщини. Так, наприклад, СБУ з’ясувала, що наприкінці липня 2022 року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "ми разом з росією". На ньому учасники схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку рф.

Повідомляється, що наразі фігурантці було повідомлено про підозру у пособництві окупаційної адміністрації країни-агресора. Наразі їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство триває, а підозрювану взято під варту.

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