"Звон плывёт над россией": у суді не побачили провини священика УПЦ МП

Прокуратура заперечує рішення суду

Суддя столичного Печерського суду прийняв рішення повернути прокурору обвинувальний акт щодо архімандрита УПЦ (МП) Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Захарія (Анатолія Войтенка), якого обґрунтовано звинувачують у виправдані збройної агресії росії проти України. У прокуратурі вже встигли відповідне рішення оскаржити.

Як у вівторок, 18 квітня, посилаючись на матеріали справи, пише "Судовий репортер", священнослужителю інкримінують публічне виправдання повномасштабного російського вторгнення шляхом виконання пісень про росію у Лаврі. Зокрема, у листопаді 2022 року Захарій проводив богослужіння під час якого парафіяни заспівали російськомовну композицію під назвою "Богородиця".

"Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка-Русь", — йдеться у тексті пісні.

Після того, як ситуація набула розголосу, справою зайнялися представники Служби безпеки України, відкривши кримінальне провадження. Крім того, була проведена й лінгвістична семантико-текстуальна експертиза. Під час неї співробітники Київського НДІСЕ встановили, що композиція, котра звучала у стінах Лаври, прямо виправдовує та визнає правомірними воєнні дії росії проти України.

Своєю чергою Печерський районний суд відмовив у розгляді справи і повернув усі обвинувальні документи прокуророві. У тексті рішення йдеться про те, що "обвинувачення незрозуміле як сторонам самого кримінального провадження, так і суду".

"В обвинувальному акті немає повноцінного (конкретного) процесуального викладу формулювання обвинувачення. Його призначення до судового розгляду суперечитиме положенням п.[a] ч.3 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою обвинувачений має право бути негайно і детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причину обвинувачення проти нього", — йдеться в рішенні суду.

Основна підстава для повернення обвинувального акту — "вагома невідповідність вимогам Кримінально-процесуального кодексу України". Водночас у прокуратурі відповіли, що з таким рішенням суду категорично не згодні.

"Вважаємо, що обвинувальний акт повністю відповідає вимогам ст. 291 КПК України. Це рішення прокуратурою оскаржено. Апеляційна скарга вже направлена на розгляд до суду", — заявила Надія Максимець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що настоятель парафії Київсько-Житомирської єпархії Римо-Католицької церкви, який назвав "постановкою" воєнні злочини росіян у Бучі, постане перед судом.