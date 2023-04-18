путін, заздри: Зеленський знову приїхав на передову (фото)

Поки український президент відвідує передові позиції, російський диктатор нібито відвідав окупантів у тилу

Президент України Володимир Зеленський вкотре відвідав воїнів на передових позиціях. Він зустрівся з бійцями, які стримують ворога на одному із найгарячіших напрямків сьогодні — в Авдіївці.

Про це повідомили в Офісі президента. Глава держави поспілкувався із захисниками та вручив деяким нагороди. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що володимир путін також відвідав позиції окупантів у двох областях.

Президент заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" щодо ситуації в районі, а також поспілкувався з морпіхами, десантниками, артилеристами та механіками.

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте нашу землю, Україну, наші родини. Вітаю вас зі святами, з Великоднем та бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров'я всім вам та вашим сім'ям і щиро вдячний кожному українцю за той великий шлях, який ви проходите щодня", – сказав Володимир Зеленський.

Президент разом із воїнами вшанував пам'ять загиблих захисників, а також вручив військовим державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів. Воїна, у свою чергу, подарували військову монету, шеврон та дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

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