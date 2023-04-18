Вручення повісток: чи чекати українцям якихось змін у травні

Мобілізація в Україні продовжується

В Україні добігає кінця ще один місяць повномасштабної війни з росією. Втім, на жаль, найімовірніше, вона продовжиться і далі, а отже продовжиться і дія мобілізації, під час якої багато наших співгромадян і далі отримуватимуть повістки у військкомати.

"Телеграф" розповідає, що зміниться з повістками та мобілізацією у травні.

Коли закінчується мобілізація в Україні

19 лютого 2023 року в Україні було продовжено загальну мобілізацію на строк 90 днів. Відповідно, 20 травня її дія добігає кінця. Проте, найімовірніше, її продовжуватимуть доти, доки війна не буде закінчена.

Чи буде нова хвиля мобілізації

Міністр оборони України Олексій Резніков запевняє, що потреби в оголошенні нової мобілізації нема, оскільки на даний момент план з мобілізації, який був прийнятий ще в лютому 2022 року, досі не завершений.

Він зазначив, що Генштаб із компенсацією втрат, які Україна зазнає у війні, продовжує справлятися "у спокійному, поступовому темпі", і браку живої сили ЗСУ не відчувають.

Що відомо про останні зміни

У квітні 2023 року військкомати отримали ще більше повноважень. Якщо раніше дії представників військкомату, які могли вручити цей документ громадянину, коли він перебував за межами своєї області, вважалися незаконними, то тепер це не так.

Постановою №318 Кабмін вніс зміни до порядку роботи ТЦК, розширивши повноваження щодо вручення повісток, а саме:

Військкомати тепер мають законні права направляти повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку; Військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне призивати:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб з числа резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Виняток – військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, урядом було знято з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завдання підготовки та ведення територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського сказали, коли чекати повістки в "Дії", а в Мінцифри заспокоїли.