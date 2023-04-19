Політолог вважає "перегибом" арешт Шаповалова за купівлю натівської амуніції для ЗСУ

Політолог вважає, що Шаповалова заарештували "на хайпі за гріхи минулих міністрів"

Кримінальне провадження проти колишнього заступника міністра оборони України Вячеслава Шаповалова є прикладом "перегибів" у переслідуванні чиновників. Адже українського посадовця арештували за те, що сертифіковані у НАТО компанії надіслали до України частину неякісної амуніції.

На цьому наголосив політолог, керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в інтерв’ю телеканалу "Інтер".

"Не без перегибів у нас не буває. Пам’ятаєте справу В’ячеслава Шаповалова, заступника Резнікова? Там немає корупційної статті. У чому його підозрюють? В тому, що він закуповував у сертифікованих в країнах НАТО зброярнях", — сказав він.

Загородній вважає, що фактично Шаповалом "на хайпі за гріхи минулих міністрів оборони зараз знаходиться в СІЗО".

Політолог застеріг, що такі справи можуть "підточувати" ставлення до України, в тому числі з боку США.

Нагадаємо, ексзаступник Олексія Резнікова Вячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, проте пішов у відставку, після чого ДБР оголосило йому підозру. Шаповалова підозрюють у "перешкоджанні діяльності ЗСУ" шляхом укладення контрактів на постачання амуніції на початку повномасштабної війни.

Раніше захисник Шаповалова, старший партнер адвокатського об'єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін назвав справу проти підопічного "абсурдною", адже слідство так і не довело існування корисливого умислу з боку ексзаступника міністра оборони. За словами адвоката, слідство звернуло увагу на низку контрактів загальною сумою на близько 5 млрд грн, за якими менша частина продукції виявилася неякісною. Однак неякісна амуніції жодної хвилини не використовувалася ЗСУ і наразі повертається постачальникам для компенсації збитків.