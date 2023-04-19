Війна — день 420: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до контрнаступу ЗСУ

Оперативно про головне 19 квітня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 420 днів. Противник продовжує тиснути на Бахмут, однак також робить спроби наступу на інших ділянках Донецької області, крім того, він намагався атакувати і на північний схід від Куп’янська. Україна своєю чергою продовжує підготовку до проведення контрнаступу і, як запевняють представники керівництва країни, воно почнеться, коли ВСУ будуть до цього готові.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 США заборонять швартуватися в їхніх портах суднам під російським прапором або російським компаніям, що належать.

Про те, що відбувалося 16 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 417: Україна відзначає Великдень під загрозою ракетного удару росіян

Дізнатися про головні події 17 квітня можна у публікації:Війна — день 418: окупанти намагаються прорватися на сході і не припиняють обстріли на півдні

З даними за 18 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 419: окупанти тиснуть на Донбасі та намагаються досягти повітряної переваги