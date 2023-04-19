Майстерно "надули": як в Україні використовують хибні цілі для обману окупантів

Надувні цілі простіше у виготовленні та розгортанні на полі бою

Український фонд "Повернися живим" з 2018 року працює над надувними макетами військової техніки, яку використовують для того, щоб ввести в оману ворожі війська.

Як йдеться у матеріалі The Economist, коли волонтери почали розгортати свою програму, вище військове керівництво повідомило, що такі вироби ЗСУ не потрібні.

Однак зараз виявилося, що робити надувні обманки набагато простіше, ніж дерев’яні. Крім того, їх простіше транспортувати та розгортати.

Багато таких обманок виробляє чеська компанія Inflatech, яка після початку вторгнення росії в Україну отримала на 30% більше замовлень, ніж зазвичай.

Обманки Inflatech

У компанії уточнили, що в надувному вигляді можна виготовити "танки, польову артилерію, міномети, кулемети", але проблеми виникають із відтворенням тонких деталей, наприклад, антен на радарних системах або танкових гармат. При цьому нові обманки стає все складніше відрізнити від реальної техніки, оскільки вони навіть навчилися навіть імітувати викид тепла після "пострілу".

У "Повернися живим" своєю чергою кажуть, що вони мають ще багато новинок у цій сфері, про які вони розповідати не бажають.

При цьому видання зазначає, що обманки є непоганим способом боротьби із російськими дронами, які використовуються для боротьби з українською артилерією. Особливо в цьому плані небезпечні "Ланцети", які можуть пролетіти до 40 кілометрів із 3 кг вибухівки.

Варто зазначити, що технологія застосування обманних цілей далеко не нова і під час повномасштабного вторгнення застосовувалася не лише Україною, а й росіянами.