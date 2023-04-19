росія використовує в Україні секретну зброю, пише The Washington Post — що стало її ціллю

Росіяни значно активізували зусилля

Росіяни намагаються перекрити доступ українським військовим до супутникового інтернету Starlink, яким на початку повномасштабного вторгнення забезпечив Ілон Маск, використовуючи для цього секретну зброю.

Так, протягом останніх кількох місяців росія експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись порушити передачу Starlink в Україні. Про це пише The Washington Post, посилаючись на секретний звіт розвідки США.

"Дані розвідки, проте, разючі, оскільки вони, здається, підтверджують те, про що раніше тільки здогадувалися: що програма, нібито призначена для захисту супутників кремля, може бути використана для того, щоб атакувати супутники, що використовуються його противниками", - йдеться у повідомленні.

Але інформації про те, чи були якісь із російських випробувань успішними, немає.

Реакція Ілона Маска

Водночас у компанії Ілона Маска SpaceX відмовилися давати коментарі щодо цього питання. Хоча минулої весни мільярдер говорив про те, що Starlink продемонструвала свою стійкість до таких спроб "глушіння та злому". Але зараз, певне, росіяни активізували свої зусилля.

Реакція Пентагону

У Пентагоні не стали відповідати на питання щодо оцінки витоку.

"Ці системи складають важливий шар у мережі зв’язку України. Увага відомства, як і раніше, зосереджена на тому, щоб надати українцям необхідні їм супутникові можливості", — сказав майор Чарлі Дітц, офіційний представник міністерства оборони.

Як відреагували в Україні

Прессекретар міністерства оборони України Костянтин Жура заявив, що офіційні особи в Києві знають про спроби росіян перекрити доступ до Starlink і вже "вживають заходів щодо їх нейтралізації".

У матеріалі зазначається, що росії водночас воліє відмовчуватися. Посольство рф у Вашингтоні на запит журналістів не відповіло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2023 року компанія SpaceX обмежила використання українським військовим супутникового інтернету Starlink. У компанії пояснили причини.