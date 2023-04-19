Україна на новому "Рамштайні" звернеться із терміновим проханням до союзників — мова не про F-16

Зустріч "Райштайн-11" відбудеться 21 квітня, і Україна наполягатиме на наданні термінової допомоги

Під час одинадцятого засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Київ закликатиме союзників до термінових поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів, бо запаси ППО закінчуються. Їх гостра нестача може дати росії можливість розпочати масовані бомбардування і перешкодити запланованому весняному контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на слова трьох офіційних осіб, поінформованих про підготовку до зустрічі "Рамштайн" у п’ятницю, 21 квітня.

На Заході тим часом побоюються, що без належної протиповітряної оборони запланований весняний контрнаступ ЗСУ може зазнати невдачі. Зазначається, що нещодавні поставки винищувачів МіГ частково призначені для пом’якшення загрози з боку великої повітряної потужності росії, яка досі недостатньо використовується. Україні потрібно більше ракет, які можуть збивати винищувачі

"Тема протиповітряної оборони малої дальності дедалі частіше підіймається українцями", — вважає один із європейських чиновників.

У злитих у мережу секретних документах Пентагону була інформація про те, що Київ може закінчити боєприпаси для п’яти критично важливих систем ППО. За даними документів, до 23 травня здатність України захищати свої війська на передовій буде "повністю знижена".

"Це підвищує ризик того, що як тільки почнеться український контрнаступ, Україна вже не зможе підтримувати контроль над власним небом. Це зробило б її сили "дуже вразливими" і, що не менш важливо, дозволило б російським ВПС "проникнути в будь-яку точку України, куди вони забажають", — зазначає одне із джерел.

У матеріалі також йдеться про те, що навіть за адекватного постачання зенітних боєприпасів Україна так чи інакше зіштовхнеться із серйозною проблемою проведення давно запланованого контрнаступу.

"Повітряне прикриття є найважливішим елементом будь-якого успішного наземного наступу", — кажуть військові експерти, враховуючи небезпеку, яку російські літаки та бомбардувальники становлять для масованих українських сил, які намагаються прорватися через лінію фронту.

Як відомо, однією з головних тем у переговорах із союзниками є надання Україні американських винищувачів F-16. Так, у ході "Рамштайну" в Брюсселі, який відбувся 14 лютого 2023 року, вкотре порушувалося питання передачі нашій країні винищувачів. Однак головний акцент союзники все ж таки роблять на постачаннях боєприпасів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина передала Україні довгоочікувані ЗРК Patriot. Перші з них уже прибули до нашої країни.