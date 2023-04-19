Наліт "Шахедів" на Одесу: військовий експерт побачив дивну річ і запропонував пояснення

Російські удари малоефективні, але окупанти продовжують їх завдавати

Мирна Одеса продовжує ставати ціллю російських атак. Останній наліт дронов показав малу ефективність, але досить дивну закономірність.

Виходячи з усього вищесказаного, військовий оглядач відомий, як "Злий одесит" Олександр Коваленко зробив припущення, чому так відбувається і коли чекати наступної можливої атаки.

Як уже відомо, росія в ніч на 19 квітня випустила по Одесі 12 дронів-камікадзе Shahed-131/136. При цьому за даними влади 10 із них вдалося перехопити українській ППО.

Коваленко зазначає, що, через рік війни не дивно, що попадання припали на мирні об’єкти, проте в цьому нальоті дива все-таки є. Йдеться про їх періодичність, що може говорити про системний підхід армії супротивника.

"Це вже другий наліт, менш ніж за місяць і з періодичністю в 2 тижні. Попередній пройшов у ніч з 3 на 4 квітня 17 дронами, з яких 14 збили, а частина прорваних ППО потрапили в дивні об’єкти, якщо розсудливо розцінювати цілі для ударів. Ефективність нинішнього ж нальоту по Одесі склала менше 10%. Прорвати систему ППО змогли не лише всього 2 дрони, не дивлячись на їхню хвилеподібність запуску і спробу виснажити оборону першим заходом, але й об'єкти по яких були завдані удари… Кхм. А тому, менше 10%", — зазначає він.

Військовий оглядач вважає, що причини, чому практично тилова Одеса, яка не має будь-якого критично впливаючого фактора на підготовку контрнаступу і в цілому, не відіграє превалюючу роль на театрі військових дій, стає центром уваги для російських атак дронами можуть бути такими:

"Абсолютно не секрет, що в місті багато проросійськи налаштованих персонажів, які постачають своїх кураторів розвідувальною інформацією. Періодично СБУ їх відловлює, але корисних ідіотів та усвідомлених зрадників все одно багато.

"Можливо через дефіцит професійних кадрів, інформація одержувана російськими окупантами несе дуже сумнівну цінність, але її все одно використовують для завдання, схоже, вже системних ударів, посередньої ефективності з … хаотичності прийняття рішень?", — припускає Коваленко, додаючи, що "якщо ці нальоти дійсно матимуть системний характер, то не виключається, що в не меншій кількості дронів може бути загроза нальоту на початку травня. Як бачимо, вони застосовують не менше 10 дронів. З урахуванням дати 2 травня РОВ ( російські окупаційні війська — Ред. ) можуть здійснити наліт за добу до, або після цієї дати".

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти обстрілювали Україну навіть у ніч на Великдень — зруйнували церкву в Запорізькій області та вбили двох підлітків на Миколаївщині.