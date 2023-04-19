"А чому не в росії?" одіозну ексрегіоналку помітили у Європі

Соратниця Януковича віддала перевагу курортному Бенідорму російської Сизрані

Ексрегіоналка Ганна Герман, яка заперечувала російську агресію проти України, як не дивно, після початку війни не поїхала до росії, де зараз відсиджується її колишній соратник і президент України Янукович, а облаштувалася в сонячній Іспанії.

Про це заявив відомий український блогер Сергій Стерненко, прикріплюючи відповідні фото.

За його даними, колишня народний депутат і радниця Віктора Януковича була помічена в одному із супермаркетів курортного іспанського міста Бенідорм.

"А чому не в улюблену Сизрань?", — іронічно запитує Стерненко, натякаючи на любов до росії депутатів Партії регіонів.

Варто зазначити, що дуже часто нардепи з проросійських партій України чомусь обирають саме Європу чи Емірати, а не росію. Так, наприклад, депутат ОПЗЖ Королевська, ймовірно, із чоловіком зараз живе в Дубаї і вже оформила там посвідку на проживання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що схожого на Шуфрича чоловіка помітили на шляху до Барселони.