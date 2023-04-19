путін на його тлі боягуз: фахівці вирахували, куди саме на фронт приїжджав Зеленський

Український президент не вперше приїжджає у гарячі точки на фронті

Учора, 18 квітня, Володимир Зеленський відвідав передову на Донеччині та поспілкувався із захисниками. Як з’ясувалося пізніше, президент приїхав на позиції, які за кілька кілометрів від лінії фронту і перебувають у півоточенні ворогом.

Це з’ясували OSINT-аналітики GeoConfirmed. Вони опублікували карту, а також фото місцевості, де було помічено українського президента.

Так, Зеленський відвідав Авдіївку, яка наполовину оточена ворогом. Це можна побачити на онлайн-карті порталу Deep State. Перша лінія фронту знаходиться лише за 4 км від того місця, де президент спілкувався з військовими.

OSINT-аналітики вивчили відео поїздки та порівняли його з кадрами зруйнованої Авдіївки. Знайшлося кілька збігів, які й підтвердили, що президент справді не побоявся приїхати до небезпечної зони. Також експертам удалося встановити точну геолокацію місця перебування президента.

У свою чергу російський президент також нібито відвідав позиції окупантів у Херсонській та Луганській областях. Але ці ж OSINT-аналітики з’ясували, що знаходився путін за 130–120 км від лінії фронту.

Відстань від передових позицій до місця візиту Зеленського

Відстань від передових позицій до місця візиту путіна

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що візит путіна на позиції окупантів викликав багато запитань. З офіційного відео вирізали фразу, яка руйнує всю пропаганду росії. Однак представники влади вже встигли виправдатися за свою помилку.