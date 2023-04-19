Елітних підрозділів практично не залишилося: генерал розповів про втрати окупантів в Україні

Незважаючи на втрати, росіяни ще мають сили для наступальних дій

У росіян практично не залишилося елітних армійських підрозділів, які вони можуть використати у війні проти України.

Як розповів в ефірі "Еспресо" генерал Микола Маломуж, професійні частини російської армії під час боїв було знищено на 70-80%.

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що ми дуже послабили основні професійні сили та засоби армії росії. Я не можу сказати, що знищили, але послабили точно", — сказав він.

За його словами, ЗСУ щодня знищують від 500 до 1100 окупантів, тобто за останні два місяці було знищено близько шести армійських бригад.

Що стосується елітних підрозділів, то Маломуж каже, що на сьогоднішній день їх практично не залишилося, проте в окупантів ще є сили та засоби для проведення наступальних дій.

"Противника ніколи не потрібно недооцінювати. У росіян ще є сили та засоби", — зазначив генерал.

Він додав, що в Україні враховують не лише пріоритетні для окупантів напрями та роблять усе, щоб звільнити всю територію нашої країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Держдеп США оцінив ймовірність успіху контрнаступу ЗСУ. Один із чиновників заявив, що Україна все ще може здивувати.