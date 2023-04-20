Війна — день 421: незрозумілий спалах над Києвом, ЗСУ ведуть важкі бої за Бахмут

Оперативно про головне 20 квітня

Повномасштабне вторгнення російських військ до України триває 421 день. Ситуація на фронті продовжує залишатися складною. Найважчі бої, як і раніше, ведуться у Бахмуті, де фактично щогодини відбувається тактична зміна оперативної обстановки, та в районі Авдіївки. Водночас у Міноборони України заявили, що контрнаступ ВСУ вже ведеться. Тим часом триває обговорення того, що саме породило сильний спалах у небі, який бачили мешканці Києва, Черкас, Житомира, а також інших населених пунктів України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Херсоні чули потужні вибухи, у місцевих телеграм-каналах повідомляють про прильоти

00:00 У Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника, повідомив представник повітряних сил Юрій Ігнат.

Про те, що відбувалося 17 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 418: окупанти намагаються прорватися на сході та не припиняють обстріли на півдні

Дізнатися про головні події 18 квітня можна у публікації:Війна — день 419: окупанти тиснуть на Донбасі і намагаються досягти повітряної переваги

З даними за 19 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 420: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до контрнаступу ЗСУ